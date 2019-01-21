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Новосибирский митрополит назвал "Монстрацию" ошибкой юности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, назначенный на этот пост в конце 2018 года, отнес ежегодное шествие молодежи с абсурдистскими лозунгами - "Монстрацию" - к "ошибкам юности", за которые "потом станет очень горько".

"Думаю, что многие потом, когда повзрослеют, будут очень жалеть о глупостях, которые совершали в своей юности. Хотелось бы, чтобы сразу задумались о том, чтобы не допускать ошибки, за которые потом станет очень горько", - сказал митрополит в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

Он также рекомендовал молодежи самостоятельно принимать решение, "насколько это культурно в современном обществе и насколько сам человек, который позволяет себе это, выглядит достойным человеком".

Монстрация - ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала - проходит в Новосибирске с 2004 года и традиционно собирает несколько тысяч участников.

Предыдущий глава Новосибирской митрополии был известен критикой "Монстрации", "зомби-парадов" и выступлений отдельных рок-исполнителей. После обращения митрополита Тихона в прокуратуру Новосибирский театр оперы и балета снял с репертуара оперу "Тангейзер" режиссера Тимофея Кулябина.

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Теги: Новосибирск, Монстрация

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