В Новосибирске прошла первомайская "Монстрация"

Ежегодное молодежное шествие прошло под музыку в стиле "техно"

"Монстрация" в Новосибирске Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

"По данным полиции, 1200 участников", - сообщила журналистам руководитель департаменты культуры мэрии города Анна Терешкова, отметив, что акция прошла без нарушений.

В Новосибирске 1 мая резко похолодало, температура держится около нуля и периодически идет снег.

Колонна молодежного шествия прошла под музыку в стиле "техно" по Красному проспекту о Дома офицеров до сквера, примыкающего к площади Ленина, по завершении многие участники сдали плакаты для выставки "Монстрация - одной ногой в музее", которая откроется в Городском центре изобразительных искусств 5 мая.

В отличие от акций прошлых лет "Монстрация-2019" прошла под двумя лозунгами, развернутыми в голове колонны на разных участках маршрута. Первую половину пути "монстранты" прошли под лозунгом "Нам хана", вторую - "Городу нужны мы, а не эта тряпка".

"Это такая игра, потому что вокруг этого переднего плаката складываются волнения - что там написано, и мы решили дать первую порцию, и немножко подождав, дать вторую волну (...) Хотелось сделать штук 15 таких плакатов, но, как обычно, победили лень и сон", - сказал журналистам организатор акции художник Артем Лоскутов.

Он отметил, что "Монстрация", как и прежде, в концентрированном виде "проявляет контекст, в котором все находятся, подводит итог года в коротких формулах".

Некоторые участники акции обыгрывали в лозунгах и плакатах тему законов о "безопасном Интернете", уважении к власти и так далее: "О сколько нам закрытий чудных", "Интернет со вкусом лука".

Как сообщалось, власти Новосибирска согласовали очередную, уже шестнадцатую "Монстрацию" с предполагаемым числом участников в пять тысяч человек.

В апреле уведомление, копию которого Лоскутов разместил в своем микроблоге в соцсетях, было оформлено как "указ", в котором мэру Новосибирска предписывается "обеспечить комфортные условия сбора участников Монстрации (...) и прохода под музыку в стиле техно".

История "Монстрации"

Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.

В апреле 2011 года организатор акции художник Артем Лоскутов получил за "Монстрацию" премию в области современного искусства "Инновация", организатором которой является Государственный центр современного искусства. Акция, которую ранее местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации "Региональный проект".

В 2015 году власти города не санкционировали акцию, в итоге она прошла, но через несколько часов после ее окончания А.Лоскутов был задержан. Впоследствии суды признали его виновным в нарушении правил публичного мероприятия и неповиновении законным требованиям полиции и назначили наказание в виде 10 суток ареста и штрафа в 5 тыс. рублей.

На следующий год мэрия Новосибирска не санкционировала "Монстрацию" как отдельное мероприятие, и она прошла в рамках молодежной акции "Всешествие".

В 2017 году "Монстрация" прошла как официальное молодежное шествие - передвижная выставка полиграфической продукции - разнообразных самодельных плакатов.

В 2018 году мэрия согласовала Монстрацию как "молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры".