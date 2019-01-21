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Рассылка о бомбах в зданиях Магнитогорска пришла из-за рубежа

Все получившие письма учреждения были проверены, взрывных устройств в них не нашли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спам-рассылка ложных сообщений о заложенных в зданиях Магнитогорска взрывных устройствах пришла в городские учреждения в понедельник из-за границы, сообщил глава города Сергей Бердников журналистам.

"Корни уходят, я могу сказать, за границу. На самом деле они (авторы - ИФ), может быть, и не знают, где Магнитогорск находится (...) Но, видимо, пользуясь случаем... Могу заверить, что никакой серьезности эти сообщения не несут", - отметил Бердников.

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Он также уточнил, что письма с угрозами пришли в разные заведения, в том числе в больницу и школу.

"Информация такая есть, по разным заведениям пришли такие уведомления, соответствующие службы этим занимаются, и я думаю, они дадут оценку этому факту", - сказал глава города.

Он также подчеркнул, что, в соответствии с алгоритмом реагирования на сообщения о фактах терроризма, все факты всегда проверяются и не могут быть проигнорированы. "Сегодня все эти учреждения проверены, ни одно из них (сообщений - ИФ) не подтвердилось", - отметил мэр города.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в понедельник проверяли здания в Магнитогорске в связи с массовой рассылкой на электронные адреса учреждений о заложенных в них взрывных устройствах.

В мэрии сообщения назвали спам-рассылкой и попросили жителей не поддаваться на провокации.

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Теги: Магнитогорск

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