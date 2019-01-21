В социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрыва

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Магнитогорске проверяют социальные учреждения, которые накануне получили анонимные сообщения о якобы заложенных там взрывных устройствах, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального УФСБ в понедельник.

"В данный момент проводится проверка информации о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска. Все службы в рамках своей компетенции выполняют свои задачи, согласно выработанному ранее регламенту", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в администрации Магнитогорска агентству уточнили, что проверка идет, но учреждения работают.

"Проверка проводится, социальные учреждения работают в штатном порядке. Ничего пока не подтвердилось", - отметил представитель администрации.

Между тем информированный источник пояснил агентству, что письма с угрозами в понедельник получили практически все соцучреждения города.

"Сегодня произошел вброс информации, по электронной почте почти все соцучреждения получили письма с угрозами взрыва. Большая часть учреждений уже проверена, работали группы кинологов. Официально эвакуация не объявлялась, некоторые руководители распускали всех на период проверки", - сказал собеседник агентства.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Полностью разрушен подъезд, погибли 39 человек.

18 января в СМИ появилась информация о том, что запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.

Следственный комитет призвал не верить заявлениям террористов, котрые "приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", и заявил, что никаких следов взрывчатки на месте ЧП найдено не было и приоритетной остается версия о взрыве бытового газа.