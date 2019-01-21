Голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отменено

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Повестку заседания президиума Российской академии наук 22 января изменили: перед тем, как присваивать звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, в РАН намерены определиться со статусом и процедурой присвоения этих званий.

"Положение о присвоении звания "Почетный профессор РАН" было принято в Академии более 20 лет назад. Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. Поэтому мы 22 января на президиуме обсудим необходимость актуализации этого положения. Если будет принято такое решение, то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения", - заявил вице-президент РАН Юрий Балега, которого цитируют в пресс-службе РАН в понедельник.

Балега добавил, что в связи с этим вопрос о присвоении звания "Почетный профессор РАН" номинантам этого года было перенесено.

В РАН, по словам Балеги, приняты два звания профессора - "почетный профессор РАН" и "профессор РАН", процедура номинации по ним и статус для каждого из званий различны. Первое звание было введено в конце 1990-х годов, а второе - в 2015 году.

Таким образом, 22 января вместо вопроса о присвоении званий почетного профессора РАН патриарху и спикеру верхней палаты президиум РАН будет обсуждать само понятие "почетный профессор РАН". Вопрос о конкретных номинантах этого года перенесен на последующие заседания.

18 января стало известно о том, что РАН присваивает звания почетного профессора РАН патриарху Кириллу и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Тогда сообщалось, что церемония состоится на заседании президиума РАН 22 января в здании РАН на Воробьевых горах. Позже в тот же день пресс-служба РАН уточнила, что торжественная церемония присвоения званий переносится на неопределенный срок, а во вторник состоится голосование президиума по вопросу присвоения званий.