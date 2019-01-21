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Звания "почетный профессор РАН" не оказалось в нынешнем уставе Академии

Ученые из "Клуба 1 июля" раскритиковали ситуацию с присвоением званий патриарху и спикеру Совфеда

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ученые из "Клуба 1 июля" ставят под сомнение процедуру присвоения звания "почетного профессора РАН" и выступают с критикой ситуации, в которой патриарха Московского и всея Руси Кирилла и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко объявили победившими номинантами до голосования академиков.

"Клуб 1 июля" выражает крайнюю обеспокоенность публичными выступлениями, предвосхищающими решения президиума РАН по поводу присвоения звания "почетный профессор". Они выглядят как попытки неприкрытого давления на членов президиума и ставят в крайне неловкое положение как Академию, так и возможных кандидатов на это звание. Особенно странно выглядят эти выступления, если учесть отсутствие в действующем уставе РАН упоминаний о "почетном профессоре РАН", - говорится в сообщении "Клуба 1 июля", опубликованном на сайте объединения в понедельник.

Там добавили, что ученым неизвестно об утверждении звания "профессора РАН другими нормативными документами РАН", хотя "в прошлом оно существовало и присваивалось".

Кроме того, члены клуба высказали мнение, что титул "почетный профессор" является крайне неудачным, потому что профессор - это высшее научное и преподавательское звание, "и оно не может присуждаться людям, достигшим высот в других областях деятельности". Они также обратили внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости присвоения академических званий действующим членам правительственных структур.

"Академия не должна ставить под удар тех, кто сочувствует ее миссии и помогает в решении ее задач", - отмечается в заявлении.

Наконец, считают в Клубе, решать, кому присуждать почетное звание, должен не президиум РАН узким составом, а общее собрание РАН - высший орган управления Академией. За президиумом следует оставить вынесение конкретных кандидатур.

Два номинанта

18 января пресс-служба РАН сообщила, что 22 января состоится церемония присвоения званий почетного профессора РАН патриарху Кириллу и главе Совета Федерации Матвиенко. Позже в этот день пресс-служба уточнила, что церемония состоится в другой день, а 22 января лишь состоится голосование президиума РАН по кандидатурам патриарха и спикера.

Затем в понедельник, 21 января, в пресс-службе РАН процитировали вице-президента РАН, академика Юрия Балегу, который заявил, что голосование 22 января не состоится: в повестку заседания президиума РАН внесли изменения потому, что "у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям". Вместо голосования академики будут обсуждать само звание "почетного профессора РАН".

"Клуб 1 июля" - неформальное сообщество ученых, которые в 2013 году выступили против реформы РАН и впоследствии неоднократно высказывало позицию по текущим проблемам развития Академии. В клуб входят российские исследователи, в том числе 31 академик и 37 членов-корреспондентов РАН.

Два звания

Российская академия наук в 2013 году прошла через одну из самых масштабных реформ в своей истории, в результате нее РАН была объединена с РАМН и Россельхозакадемией и лишилась сети академических институтов. Одним из следствий реформы стало принятие нового устава РАН, который был утвержден постановлением правительства РФ в июне 2014 года.

В старом уставе было упоминание о звании "почетный профессор РАН" - об этом говорилось в пункте №40. Согласно той версии документа, звание присваивал президиум РАН "выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям". Между тем в новом уставе такое звание не упоминается.

Позже, в 2015 году, президиум РАН принял постановление, согласно которому в академии появилось звание "профессор РАН", которое, отмечается в документе, является почетным. Это звание присуждается ученым, внесшим вклад в развитие науки, номинантов выдвигают отделения РАН. Профессорами РАН уже стали десятки исследователей, имеющих ученую степень доктора наук или иностранную ученую степень PhD.

Как объяснил вице-президент РАН Балега, которого процитировали в понедельник в пресс-службе РАН, два звания "почетный профессор РАН" и "профессор РАН" существуют одновременно, и голосование 22 января было отменено для того, чтобы академики решили вопрос о самом звании "почетного профессора" - прежде чем его присваивать.

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Теги: РАН, патриарх Кирилл, Валентина Матвиенко

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