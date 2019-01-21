Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два судна, в том числе танкер-газовоз, горят в районе Керченского пролива, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент проводится эвакуация людей, сведений о пострадавших нет.

Источник в службах международного морского поиска и спасения сообщил агентству, что более 30 человек эвакуировались с горящих судов.

"Горят два судна под флагом Танзании. Самостоятельно в воду эвакуировался 31 член экипажа: 17 и 14, соответственно, с каждого из судов. Все живы, находятся в воде", - сказал источник.

Он сообщил, что, предварительно, среди моряков россиян нет. По спискам от Росморречфлота, команды состоят, в том числе, из граждан Индии и Турции.

Позднее в пресс-службе Росморречфлота подтвердили информацию о ЧП.

"Пожар, по данным проходящих мимо судов, произошел на одном из двух судов, потом перекинулся на другое судно", - сказал представитель Росморречфлота.

Загорелись суда "Канди" и "Маэстро", находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.