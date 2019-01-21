В России

Жертвами пожара на танкерах в районе Керченского пролива стали два моряка

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли в понедельник в результате пожара на двух судах под флагом Танзании в Черном море, сообщили агентству "Интерфакс" в Спасательно-координационном центре (СКЦ) Росморречфлота.

"В настоящий момент из воды в ходе спасательной операции подняты тела двух погибших", - сказал представитель СКЦ.

Также спасателям удалось поднять из воды живыми несколько моряков.

Россиян среди членов экипажей горящих судов нет. Команды состояли из граждан Индии и Турции.

По предварительным данным, на одном из загоревшихся в районе Керченского пролива танкеров во время ЧП могла идти перевалка топлива.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент произошел в 15 морских милях от берега, за пределами территориальных вод РФ. Загорелись суда по флагом Танзании, - "Канди" и "Маэстро" - находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах. После начала пожара с них самостоятельно эвакуировались более 30 моряков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Керченский пролив

Новости по теме

В России
Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливеДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
Самостоятельно эвакуировались более 30 членов экипажейПодробнее
 Голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отмененоГолосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отменено
В академии заявили о необходимости сначала обсудить процедуруПодробнее
 Комитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о властиКомитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о власти
Ранее Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали эти документыПодробнее
 У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газУ Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газ
Дмитрий Песков заявил, что нужно учитывать и интересы "Газпрома", который рассчитывал на эти деньги, и интересы простых гражданПодробнее
Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter
Компаниям грозит штраф в 5000 рублейПодробнее
 В социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрываВ социальные учреждения Магнитогорска разослали письма с угрозами взрыва
Большая часть зданий уже проверена, эвакуация не объявляласьПодробнее
 Сотрудники "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на оскорбившего их блогераСотрудники "Аэрофлота" пожаловались в прокуратуру на оскорбившего их блогера
Ранее авиаперевозчик лишил Соколовского бонусов постоянного клиента из-за критики в соцсетяхПодробнее
 В ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по пропискеВ ГИБДД решили обязать автовладельцев получать госномера по прописке
Нововведение "продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины", отметили в полицииПодробнее
 В Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва - КазаньВ Правительстве одобрили строительство первого участка магистрали Москва - Казань
Стоимость реализации проекта оценивается в более 600 млрд рублейПодробнее
 Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допросРежиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос
Как рассказал источник "Интерфакса", режиссера фильма "Праздник" вызвали на беседу со следователем по экономическим деламПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливеЭкономика"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ РоссииОтменено голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАНВ миреСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияВ миреКитайские власти подтвердили рождение CRISPR-детей и еще одну беременностьВ РоссииРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter

Украина взяла два месяца на обдумывание предложения по условиям транзита газа после 2019 года

"Газпром" предложил продлить действующие контракты с "Нафтогазом" без экспертных консультаций Подробнее

Реверсные поставки газа из РФ на Украину в январе оказались в 3,7 раза ниже, чем год назад

Футболисты ЦСКА провели пять голов в ворота "Венспилса" в товарищеском матче

Жертвами пожара на танкерах в районе Керченского пролива стали два моряка

Трехсторонняя встреча по газу Украина-Россия-ЕС в Брюсселе завершилась

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливеСамостоятельно эвакуировались более 30 членов экипажей Подробнее

Белоруссия с февраля повысит тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Россия оставила за собой право на ответные меры из-за новых санкций ЕС

"Боинг" из Астаны незначительно выкатился за пределы полосы в "Шереметьево"

"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться

"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединитьсяВ результате слияния в России появится третий по обороту розничный ритейлер Подробнее

Звания "почетный профессор РАН" не оказалось в нынешнем уставе Академии

Ученые из "Клуба 1 июля" раскритиковали ситуацию с присвоением званий патриарху и спикеру Совфеда Подробнее

В "Нафтогазе" назвали условие снижения претензии к "Газпрому" по второму иску до $2 млрд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');