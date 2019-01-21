"Аэрофлот" скорректировал в Москве расписание почти 50 рейсов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил об изменениях в расписании 48 рейсов из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево".

"В связи c тем, что временно закрывалась взлетно-посадочная полоса аэропорта "Шереметьево", "Аэрофлот" вынужден скорректировать расписание 21 и 22 января", - говорится в сообщении перевозчика.

В понедельник около 18:00 воздушное судно "Аэрофлота", выполнявшее посадку рейса SU1963 по маршруту Астана - Москва, выкатилось носовой стойкой на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы.

Между тем в пресс-службе "Шереметьево" заявили, что воздушное судно уже отбуксировано к месту стоянки, сейчас идет подготовка к выдаче багажа.

"Взлетно-посадочная полоса полностью подготовлена для приема и выпуска воздушных судов. Службы аэропорта "Шереметьево" в кратчайшие сроки обеспечили необходимые мероприятия по высадке пассажиров, буксировке и ликвидации последствий выката воздушного судна с целью минимизации сложностей и задержек для рейсов", - заявил агентству сотрудник пресс-службы аэропорта.