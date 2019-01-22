Самолет "Boeing 777-200" в Иркутске прекратил взлет из-за проблем с двигателем

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вылет чартерного рейса из Иркутска на остров Пхукет (Таиланд) задержан из-за неполадок лайнера, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в иркутском аэропорту.

"Во время взлета у двигателя Boeing 777-200 произошел помпаж (срывной режим работы двигателя - ИФ). Экипаж принял решение прекратить взлет. Никто не пострадал, борт вернулся на рулежную дорожку, потом высадил пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет принадлежит авиакомпании Nord Wind.

На борту лайнера было 427 пассажиров.

"Пассажиры размещены в гостинице "Воздушная гавань". Ориентировочное время вылета в Таиланд - 19:00 (14:00 мск). Ожидается, что в Иркутск из Ростова прилетит новый борт", - уточнил собеседник агентства.