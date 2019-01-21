Горящие в Черном море суда везли сжиженный газ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сжиженный газ находился на судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, которые загорелись в понедельник вечером в Черном море, сообщили "Интерфаксу" в морском спасательно-координационном центре "Новороссийск".

"Они грузились в Темрюке (Краснодарский край - ИФ) сжиженным газом", - сказал собеседник агентства.

Он не смог уточнить, была ли перевалка газа законной или нет. "Этот вопрос не ко мне", - сказал представитель спасцентра.

"Это была нелегальная перевалка", - заявил "Интерфаксу" в свою очередь осведомленный источник.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, с воды поднято 11 тел погибших, еще трое, скорее всего, тоже погибли: спасатели видели, как они ушли под воду, у них не было спасательных средств. Судьба пятерых человек неизвестна.

12 человек удалось спасти.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал представитель "Интерфаксу" Росморречфлота.

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.