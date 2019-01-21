Два судна Черноморского флота выдвинулись к месту пожара в Черном море

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два судна Черноморского флота выдвинулись для оказания помощи к месту пожара на судах в нейтральных водах Черного моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, 11 человек погибли, 12 удалось спасти.

Источник в службах морского поиска и спасения сообщил "Интерфаксу", что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", - сказал источник.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль. По данным Росморречфлота, вероятно, когда на судах шла перевалка топлива, произошел взрыв, сначала пожар стал заметен на одном судне, потом перекинулся на второе. "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник "Интерфакса".