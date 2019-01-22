Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиадиспетчерских службах.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту "Боинга 737" произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в Ханты-Мансийск.

В справочной службе аэропорта Сургута агентству сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.