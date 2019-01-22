Пассажир самолета, потребовавший лететь вместо Москвы в Афганистан, мог быть психически нездоров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пассажир авиарейса Сургут - Москва, который во время полета потребовал направить самолет а Афганистан - 41-летний гражданин России. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Предварительно, мужчина может быть психически нездоров", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии.

По данным сервиса Flight Radar, в настоящий момент "Боинг 737" авиакомпании "Аэрофлот" изменил курс и идет на посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

Ранее со ссылкой источник в авиадиспетчерских службах сообщалось, что один из пассажиров рейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

В справочной аэропорта Нягани, мимо которого пролетал самолет, агентству "Интерфакс" заявили, что экипаж воздушного судна не запрашивал экстренной посадки.

В транспортной прокуратуре Сургута агентству сообщили, что в настоящее время проверяется информация о том, что там произошло.

Связаться с пресс-службой "Аэрофлота" "Интерфаксу" пока не удалось.