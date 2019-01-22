Все школы Тюмени закрыты на карантин из-за ОРВИ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюмени приняла решение о приостановлении занятий во всех школах города из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Карантин в школах города будет действовать с 23 по 29 января включительно, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

Для школьников будет организовано дистанционное обучение.

Кроме того, на карантин до 29 января в Тюмени будут закрыты и все учреждения дополнительного образования.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Тюменской области регистрируется подъем заболеваемости ОРВИ, прежде всего, у детей в возрасте от трех до шести лет и у школьников.