Следователи начали проверку из-за видео с избиением школьницы в Смоленской области

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следователи проверяют публикацию в средствах массовой информации об избиении несовершеннолетней девочки сверстницами в Десногорске Смоленской области, сообщает СУ СКР по региону.

Накануне была размешена статья и видео, на котором несколько школьниц унижают и по очереди бьют по лицу несовершеннолетнюю девочку.

В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. "Будут изучены обстоятельства проживания и обучения подростков, дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.