В России Дело "Седьмой студии"

Свидетель по делу "Седьмой студии" рассказал суду о своей роли в обналичивании денег

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Предприниматель Валерий Синельников из Санкт-Петербурга, проходящий одним из ключевых свидетелей в деле "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, рассказал на допросе в суде, что хотел поучаствовать в проекте, но "нужен был только для обналичивания".

"Я практикующий индивидуальный предприниматель, я делаю спектакли и прекрасно знаю, как это делается. Я неоднократно спрашивал у Масляевой, буду ли я практически участвовать в деятельности "Седьмой студии", но от меня это не требовалось. Мной нужно было воспользоваться только для обналичивания денежных средств", - сказал Синельников на допросе в Мещанском суде Москвы, где продолжается рассмотрение дела "Седьмой студии".

По словам свидетеля, "отношения" с "Седьмой студией" у него возникли в 2011 году - сотрудничество ему предложила приятельница, главный бухгалтер организации Нина Масляева.

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"Это было на открытии "Платформы". По-моему, тогда была премьера спектакля "Арии", и в тот вечер Нина Леонидовна (Масляева) лично познакомила меня с генеральным директором Итиным Юрием", - отметил Синельников.

"Мы уединились. Разговор состоялся у нас один на один, и мне было предложено заключение договоров в сфере деятельности "Седьмой студии". В ходе разговора я понял, что с точки зрения моей практической деятельности от меня требуется заключение фиктивных договоров для определенного процента обналичивания", - сообщил свидетель.

По словам Синельникова, Итин не говорил ему прямо об обналичивании, но он "понял", что речь идет именно об этом.

В дальнейшем, как сказал Синельников, он работал лично с Масляевой.

Со слов предпринимателя, он получал электронный договор от "Седьмой студии" по почте, редактировал его, отправлял обратно, после чего ему приходил окончательный вариант документа и деньги по договору на расчетный счет. "Я обналичивал деньги и отвозил их Масляевой в Москву", - уточнил свидетель.

Общая сумма денежных средств, которые он обналичил примерно по 17 договорам с "Седьмой студией", составила "предположительно, в пределах 25 млн рублей", сказал Синельников.

Себе, по словам свидетеля, он сначала забирал 8,6% от суммы обналиченного по каждому договору, а затем - 9%, из которых 7% уходило на уплату налогов.

Взаимоотношения

Отвечая на вопрос стороны защиты, почему по вопросу обналичивания Масляева обратилась именно к нему, Синельников предположил, что это, "в том числе" могло быть связано с его профессионализмом как театрального руководителя.

Предприниматель рассказал, что из руководства "Седьмой студии", кроме Итина и Масляева, был знаком с генеральным продюсером Алексеем Малобродским. С режиссером Серебренниковым, отметил свидетель, у него "взаимоотношений не было, так как не было необходимости".

Про экс-руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум он слышал только от Масляевой.

Свои отношения с главным бухгалтером "Седьмой студии" свидетель охарактеризовал как "дружеские". Так, по его словам, однажды он "по-дружески" попросил у Масляевой 1 млн рублей и купил на эти деньги себе автомобиль.

Фигуранты дела

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На скамье подсудимых по основному делу в настоящее время четыре человека: Серебренников, Малобродский, Апфельбаум, а также Итин.

Дело Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас Масляева знакомится с материалами дела.

В отдельное производство также выделено дело в разное время продюсера и генпродюсера АНО Екатерины Вороновой - она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.

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Теги: Седьмая студия

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