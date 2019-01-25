Экс-бухгалтер "Седьмой студии" рассказала о мошеннических схемах в проекте "Платформа"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Бывший главный бухгалтер автономной некоммерческой организации "Седьмой студии" Нина Масляева заявила на допросе в суде, что руководство АНО, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, рассчитывали "заработать" на проекте "Платформа", передает корреспондент "Интерфакса".

"Говорилось, что будут нужны наличные деньги в больших количествах и что планы, которые войдут в контракты, должны превышать финансирование. И было сказано, что на проекте, на контракте все могут заработать", - сказала Масляева на допросе в Мещанском суде Москвы в пятницу, где рассматривается так называемое дело "Седьмой студии".

По ее словам, указанный разговор состоялся в ходе встречи в начале лета 2011 года - до создания "Седьмой студии", в которой кроме нее участвовали Серебренников, а также будущий генпродюсер АНО Алексей Малобродский и генеральный директор Юрий Итин.

Кто именно озвучил мысль о том, что с помощью "Седьмой студии" можно будет "хорошо заработать", она не помнит, пояснила Масляева. "Не помню точно. Наверное, Серебренников", - сказала экс-главбух АНО.

"Также было сообщено, что будут проводиться торги при министерстве культуры и при создании "Седьмой студии", и с помощью Минкультуры, с помощью хорошей знакомой Итина (Софьи) Апфельбаум, которая то ли у него работала, то ли училась, "Седьмая студия" должна выиграть эти торги", - продолжила Масляева.

"Скорее всего, Апфельбаум была заинтересована в том, чтобы "Седьмая студия" получила финансирование. (...) Я думаю, что она могла заработать. Это мое мнение", - добавила экс-главбух "Седьмой студии".

При этом Масляева пояснила, что "ей неизвестно", получала ли в итоге Апфельбаум "какие-то подарки и материальные выгоды" в связи с деятельностью "Седьмой студии".

На той же встрече летом 2011 года, по словам экс-главбуха АНО, Малобродским была предложена схема по обналичиванию денежных средств, выделенных "Седьмой студии". "Он предложил создать фиктивные договора, которые будут заключаться со знакомыми контрагентами, при помощи которых обналичивались бы денежные средства", - сказала Масляева.

"Я сказала, что мне знакома эта схема, но мне будут нужны помощники", - заключила она, добавив, что такая схема "в порядке вещей" и что в итоге она согласилась на работу в "Седьмой студии" за зарплату в 150 тысяч рублей.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантам дела "Седьмой студии", в том числе Масляевой, инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела к настоящему времени завершено - именно оно находится на рассмотрении Мещанского суда.

На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, Малобродский, Итин, а также экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Апфельбаум.

Все подсудимые категорически отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы".

Дело Масляевой в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Сейчас она знакомится с материалами своего дела.