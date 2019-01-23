Власти Кузбасса проверят местные школы после сообщений о голодных обмороках учеников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил работникам администрации области проверить образовательные учреждения на наличие фактов голодных обмороков среди школьников, сообщает пресс-служба обладминистрации в среду.

Поводом для этого поручения стал доклад уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына, рассказавшего на сессии облсовета о голодных обмороках детей в школах региона и социальном расслоении учеников.

По данным обладминистрации, охват школьников 1-11 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях Кузбасса по итогам 2018 года составил 90,1%. Льготное питание получает 56 тыс.234 ученика, за прошлый год для этого было выделено из областного бюджета 191 369,9 тыс. рублей, из местных бюджетов - 247 468,2 тыс. рублей.

"Специалисты департамента образования и науки Администрации Кемеровской области - вот кто больше всех удивился заявлению детского омбудсмена Кислицына, прозвучавшему на сессии областного Совета народных депутатов. Ни наличие таких обращений, ни подтверждение благотворительных акций, инициированных омбудсменом, подтвердить не представляется возможным, так как, по словам Кислицына, все это конфиденциальная информация", - говорится в релизе обадминистрации.

Кроме того, заместитель губернатора Елена Пахомова напомнила, что обеспечение детей питанием является направлением федеральной политики. Ее удивило, что никому ранее Кислицын не сообщал о случаях обмороков у детей.

"Удивило, прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей. Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами", - цитирует пресс-служба Пахомову.

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.