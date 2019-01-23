Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за сообщений о голодных обмороках у детей в Кузбассе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру в связи с информацией о "голодных обмороках" у детей в школах Кемеровской области, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уже обратилась в региональную прокуратуру с целью проверить поступившую информацию и, в случае ее подтверждения, принять меры прокурорского реагирования", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Региональный уполномоченный также проводит мониторинг школ области, расположенных в сельской местности, с целью выявления подобных случаев в других учебных организациях.

"Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима! Вопрос требует решения на федеральном уровне", - сказала она.

"Сейчас разрабатываются новые правила СанПиН, последние стадии согласования проходит законопроект о детском питании, который вскоре будет внесен в Государственную Думу РФ. Эти документы должны урегулировать большинство возникающих вопросов, утвердив единые правила и подходы к организации питания в школьных и дошкольных организациях регионов", - отметила Кузнецова, слова которой проводят в пресс-службе.

Ранее в среду уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах региона и социальном расслоении учеников.

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием. "Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.