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Путин заявил о гарантиях безопасности российских туристов со стороны Турции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Турецкая сторона обеспечивает безопасность российских туристов на своей территории, считает президент России Владимир Путин.

"С турецкой стороны налажено плотное взаимодействие в целях обеспечения максимального комфорта и безопасных условий пребывания российских граждан", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган рассказал, что Россия занимает первое место среди туристов, которые посещают Турцию. "В прошлом году около шести миллионов российских туристов приняли. Ожидаем, что в этом году будет намного больше", - отметил он.

Президент Турции рассказал, что в ходе переговоров обсуждался вопрос введения безвизового режима между двумя странами. "Введение этого режима очень хорошо отразится на наших отношениях в виде взаимного посещения", - добавил он.

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Теги: Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

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