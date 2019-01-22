Отдых по системе "все включено" в Турции подорожает из-за нового налога на алкоголь

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Повышение властями Турции налога на алкоголь на 13,4% с нового года может привести к росту цен на отдых по системе "все включено", сообщает местная газета Yeni Alanya.

"Повышение налога на алкоголь на 13,4% окажет негативное влияние на туристический сектор. В предыдущие годы цены сдерживались, чтобы привлечь в страну туристов, но дальше этого делать не получится. Качество услуг неизбежно упадет, либо вырастут цены для туристов", - цитирует издание вице-президента Фонда содействия туризму Аланьи (ALTAV) Мехмета Дахагоглу.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), больше всего последствия роста акцизов на алкоголь почувствуют на себе путешественники, которые остановятся в бюджетных отелях, работающих по системе "все включено". Ассортимент спиртных напитков в таких гостиницах, вероятно, будет пересмотрен в пользу более дешевых местных брендов.

"В то же время, в отелях luxury-сегмента с концепцией "ультра все включено" перечень спиртных напитков, скорее всего, не изменится. Фешенебельные отели Турции стараются предлагать своим гостям элитный импортный алкоголь - для многих отелей это вопрос статуса", - отметили в АТОР.

По данным газеты, из-за нового налога в Турции также может вырасти количество подделок алкоголя. Бары и кафе могут начать самостоятельно изготавливать спиртные напитки в попытках сэкономить.

"Но отельеры вряд ли на такое пойдут. Это грозит им не только репутационными рисками, но и уголовным преследованием. Конечно, случаи с поддельным спиртным в гостиницах случались, но они в пересчете на количество туристов в стране крайне редки. Риск нарваться на фальсификат есть скорее за пределами отеля - во время поездки на яхте, в местном ресторане или при покупке спиртного где-то в придорожном кафе", - пояснили в АТОР.