В Якутии оштрафовали командира самолета, задевшего хвостом взлетную полосу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Капитан самолета авиакомпании "Якутия", который при взлете в аэропорту Нерюнгри задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу (ВПП), оштрафован на 12,5 тыс. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По результатам расследования причиной авиационного инцидента явилась попытка взлета самолета с центровкой, превышающей предельное значение - из-за рассадки пассажиров по салону не в соответствии с центровочным графиком, рассчитанным экипажем. А также ненадлежащее выполнение летным экипажем своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Прокуратурой в отношении командира воздушного судна авиакомпании "Якутия" возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 11.3 КоАП РФ (повреждение воздушного судна), ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение центровки воздушного судна).

Командир воздушного судна привлечен к административной ответственности в виде административных штрафов на общую сумму 12,5 тыс. руб.

Кроме того, прокуратурой в адрес генерального директора авиакомпании "Якутия" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Требования прокурора удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц авиакомпании, в том числе руководящий состав.

11 декабря в аэропорту Нерюнгри (Чульман) самолет Боинг-737 авиакомпании "Якутия" при выполнении рейса Нерюнгри - Красноярск при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Командир самолета принял решение о вынужденном прекращении взлета. На борту находились 103 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.