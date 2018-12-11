Пассажирский самолет прервал взлет во время разбега в якутском аэропорту

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту "Нерюнгри" на начальном этапе разбега самолет авиакомпании "Якутия" прекратил взлет, рейс перенесен, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Во время рейса №4441 по маршруту Нерюнгри - Красноярск командир воздушного судна принял решение о вынужденном прекращении взлета и полной остановке самолета в связи с возникшей конфигурацией воздушного судна, не позволяющей продолжать взлет", - говорится в сообщении.

На борту находились 103 пассажира и 6 членов экипажа. Сформирована специальная комиссия, которая разбирается в причинах случившегося.

"Вылет по маршруту Нерюнгри - Красноярск ожидается 11 декабря в 23:40 по местному времени. Пассажирам оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами - горячее питание и прохладительные напитки", - отмечается в сообщении.