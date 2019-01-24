И.о.гендиректора ЦНИИмаш Севастьянов вернется в РКК "Энергия" гендиректором

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Николай Севастьянов снял кандидатуру с конкурса на замещение должности генерального директора ЦНИИмаш - головного научно-исследовательского учреждения "Роскосмоса" - и возглавит ракетно-космическую корпорацию "Энергия", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Севастьянов решил отказаться от работы во главе ЦНИИмаш в связи с другими планами. Он возвращается в РКК "Энергия" на должность генерального директора. Основным кандидатом на занятие вакантной должности в ЦНИИмаш является, предположительно, один из генералов Воздушно-космических сил", - сказал источник.

Источник в ракетно-космической отрасли подтвердил эту информацию.

Ранее РКК "Энергия" опубликовала повестку заседания совета директоров, который рассмотрит вопрос о приостановлении полномочий генерального директора Сергея Романова.

Романов с августа 2018 года исполнял обязанности главы "Энергии" после ухода со своей должности Владимира Солнцева. В сентябре был утвержден в должности генерального директора.

По данным источника "Интерфакса", Севастьянов сначала будет назначен временно исполняющим обязанности главы корпорации, после чего за его кандидатуру должны будут проголосовать акционеры.

Севастьянов ранее уже руководил РКК "Энергия" в 2005-2007 годах.