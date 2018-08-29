Председателем совета директоров РКК "Энергия" стал и.о. замглавы "Роскосмоса" Севастьянов

Это произойдет, если инициативные группы смогут договориться или если одна из групп "проявит чудеса оперативности" Подробнее

В ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума весной

Замглавы службы отметил, что жалоба "Яндекса" не является основанием для отмены блокировки Подробнее

Роскомнадзор вызвался стать посредником в конфликте "Яндекса" с правообладателями

Памфилова отметила, что "муниципальный фильтр" не должен "отсекать и разрушать политическую конкуренцию" Подробнее

После инцидента украинец попытался пересечь границу с Россией нелегально Подробнее

29 августа 12:06

Путин предложил смягчить пенсионную реформу

Предлагается повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу Подробнее

29 августа 11:15

Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных

Ранее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1 Подробнее

29 августа 10:31

"Яндекс" счел незаконным требование Роскомнадзора о блокировке контента

Накануне Роскомнадзор пригрозил блокировкой сервиса "Яндекс.Видео" из-за ссылок на пиратские сайты Подробнее

28 августа 15:34

Нападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка

Они забрасывали часовых камнями Подробнее

28 августа 14:38

Telegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕС

Ранее мессенджер заявил, что готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме по решению суда Подробнее

28 августа 13:41

Telegram согласился раскрывать властям данные подозреваемых в терроризме