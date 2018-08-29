Председателем совета директоров РКК "Энергия" стал и.о. замглавы "Роскосмоса" Севастьянов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности первого замглавы "Роскосмоса" Николай Севастьянов возглавил совет директоров ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", сообщает в среду пресс-служба корпорации.
"На состоявшемся очном заседании Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" принято решение об избрании председателем Совета директоров корпорации Севастьянова Николая Николаевича - и.о. первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.
Севастьянов - бывший генеральный конструктор "Газпром - космические системы", ранее также возглавлял РКК "Энергия", кандидат технических наук. Севастьянов также возглавляет совет директоров Центра Хруничева.