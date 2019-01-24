Greenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под Находкой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В российском отделении Greenpeace считают, что морским животным - белухам и косаткам, содержащимся в так называемом "центре адаптации" в бухте Средней в Приморье, угрожает смертельная опасность.

"Смертельно опасно для млекопитающих то, что "центре адаптации" нет никаких санитарно-гигиенических средств и мероприятий: например, отсутствуют дезбарьеры и дезковрики, пропитанные обеззараживающей жидкостью, на въезде и входе в "центр", а также на входах в каждый вольер", - говорится в распространенном в четверг сообщении Greenpeace.

Как заявил специалист исследовательского отдела российского отделения Greenpeace Оганес Таргулян, "вероятность заболевания и даже гибели животных в таких стесненных условиях зимой чрезвычайно высока".

"Отловщики заботятся о них, как тюремщики о заключенных: дают клички, кормят дохлой рыбой и обкалывают лед в камерах. При этом они пытаются доказать, что дельфинарии важны для образования детей. Однако почему-то их в первую очередь заботит образование китайских детей - ведь именно туда они хотят отправить всех выловленных косаток и большинство белух", - приводит слова Таргуляна пресс-служба российского отделения организации.

Уголовное дело об отлове

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. Животных содержат в центре передержки в бухте Средняя Приморского края (недалеко от города Находка).

По последним данным, в вольерах находятся около 90 детенышей белух и 11 косаток. Экологи утверждают, что животные содержатся незаконно. Разбирательство ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В конце 2018 года Приморский краевой суд отменил постановление Ленинского суда Владивостока об аресте в рамках этого дела косаток и белух, содержащихся в вольерах бухты Средней.

Зоозащитники заявили, что после снятия ареста опасаются контрабандного вывоза морских млекопитающих и продажи их в иностранные океанариумы. По их словам, отловщики могут составить акты о том, что "косатки и белухи якобы разбежались, а на самом деле контрабандой отправить их в Китай".

Состояние белух и косаток изменилось

18 января приморские пограничники с привлечением группы экспертов из Москвы начали проверку косаток и белух, которые содержатся бухте Средней Приморского края. Специалисты намеревались оценить состояние косаток, их возраст, в том числе чтобы определить, законно ли были добыты морские млекопитающие. В ней участвовали ученые, ветеринары, а также зоозащитники, в том числе с Сахалина.

По итогам проверки эксперты выразили опасение по поводу здоровья косаток и белух, сообщила в четверг Региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина". "Сейчас же состояние кожных покровов как минимум 6 из 11 косаток изменилось", - констатируют эксперты. У белух также появились изменения внешнего вида, "у многих из них в районе задней части головы, шеи и дыхала появилось множество странных темных точек, чего обычно не наблюдается у белух, содержащихся в условиях неволи в дельфинариях".

Детальные, обоснованные заключения о состоянии животных специалисты пообещали дать позднее, когда обработают всю полученную информацию и проведут исследования собранных проб.