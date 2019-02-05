Зоозащитники с помощью плавников напомнили о замерзающих в "китовой тюрьме" косатках

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Композицию из 11 фанерных плавников косаток установили зоозащитники в Южно-Сахалинск на лед озера Верхнее в городском парке, как символ освобождения этих животных из "китовой тюрьмы" в Приморском крае.

По их словам, таким образом активисты пытаются привлечь внимание общественности, призывая людей подписать петицию с инициативой о запрете отлова морских млекопитающих. Они также требуют освободить из "китовой тюрьмы" детенышей косаток и белух.

"Эти плавники - символ освобождения морских млекопитающих. Чтобы как можно больше людей узнали об этой ситуации с животными и присоединились к нашим требованиям. Детенышам косаток и белух нужна эта помощь, их необходимо вернуть в семьи, как только сойдет лед", - рассказала активист общественной организации "Друзья океана" Юлия Малыгина.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в зарубежные дельфинарии и океанариумы. Животных содержат в вольерах в бухте Средняя Приморского края.

После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и СКР вскрылось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Ведется разбирательство в рамках уголовного дела.

Однако в декабре из вольеров исчезли три белухи, отловщики утверждают, что они уплыли, экологи полагают, что животные погибли. Эксперты, которые побывали в "китовой тюрьме" в январе сообщили, что животные выглядят больными, одна косатка совсем не активна. Акватория, где находятся вольеры, покрыта льдом, при этом пребывание во льдах не типично для косаток.

Животные до сих пор находятся в "китовой тюрьме".

На прошлой неделе зоозащитники, обеспокоенные состоянием здоровья узников "китовой тюрьмы", обратились с иском в Южно-Сахалинский городской суд с требованием освободить животных. Ответчиками по иску являются Росприроднадзор, Минсельхоз России и Росрыболовство.