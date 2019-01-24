Петербургские депутаты призвали не искать "крайнего" в деле о гибели людей при прорыве трубы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга обратились к руководителю регионального управления СКР Александру Клаусу с просьбой пересмотреть обвинения в адрес диспетчера "Теплосети" по делу о гибели двоих посетителей антикафе: мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщила в четверг пресс-служба петербургского отделения "Справедливой России", в СКР обратились депутаты Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров. В обращении отмечается, что срок службы вышедшей из строя трубы истек в 2017 году, однако "Теплосеть" не стала ее менять и заказала экспертизу промышленной безопасности у компании "Русская лаборатория". После экспертизы и ремонта срок службы трубопровода был продлен до 2020 года.

"Мы считаем несправедливым решение найти "крайнего" в лице диспетчера и завести на него уголовное дело, в то время как все действительно ответственные за этот инцидент люди продолжают занимать свои должности. Именно из-за их действий или бездействия каждому петербуржцу угрожает попадание в аналогичную, опасную для жизни и здоровья, ситуацию. Текущее состояние теплосетей города - это результат работы профильных комитетов и городской администрации в целом, о чем в правоохранительных органах предпочли не вспоминать", - заявили в партии.

Депутаты считают, что виновных в прорыве проложенной в 1992 году трубы нужно искать среди должностных лиц "Теплосети", ответственных за материально-техническое содержание оборудования, а также в организациях, проводивших исследования коммуникаций на их пригодность к эксплуатации.

Как сообщалось, 36-летний диспетчер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обвиняется в гибели двух молодых людей после прорыва трубы в антикафе. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

По версии следствия, прорыв трубы в заведении на Измайловском проспекте Петербурга в сентябре 2018 года произошел из-за ненадлежащего исполнения диспетчером служебных обязанностей и нарушения нормативно-правовых документов. В результате затопления двое посетителей 1998 года рождения получили термические ожоги и погибли.

Расследование уголовного дела продолжается.