Диспетчера обвинили в гибели двух человек из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Органы СКР предъявили старшему диспетчеру центральной диспетчерской службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обвинение в гибели двух молодых людей после прорыва трубы в антикафе.

Как сообщила в среду пресс-служба ведомства, 36-летний старший диспетчер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, прорыв трубы в заведении на Измайловском проспекте Петербурга в сентябре 2018 года произошел из-за ненадлежащего исполнения диспетчером служебных обязанностей и нарушения нормативно-правовых документов. В результате затопления двое посетителей 1998 года рождения получили термические ожоги и погибли.