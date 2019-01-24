Американские самолеты провели разведку у западных границ РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сразу два американских военных самолета в четверг совершили длительные разведывательные полеты у российских рубежей в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вблизи границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

Одновременно с ним патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершал полет у границ Калининградской области в небе над Польшей.

Накануне два американских военных самолета также провели многочасовые полеты вблизи побережья Крыма.