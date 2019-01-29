Два военных самолета США провели разведку у границ России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС и ВМС США во вторник совершили очередные многочасовые разведывательные полеты вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более трех часов курсировал к юго-западу от границы, находясь в небе над Польшей.

Одновременно патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon осуществлял полет над Балтийским морем у морских границ России в районе Гданьского залива.

Во вторник вблизи морских границ Калининградской области также был зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4.

В понедельник у российских рубежей в регионе Балтике выполняли задачи сразу три американских военных самолета - все те же RC-135V и морской разведчик P-8A Poseidon, на перехват которого поднимался российский истребитель Су-27, а также дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk. Они провели разведку вблизи Калининградской области, а также Ленинградской и Псковской областей.