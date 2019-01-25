Медиахолдинг РБК создаст собственное рейтинговое агентство

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Медиахолдинг РБК создает собственное рейтинговое агентство - "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), его возглавит экс-руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук, пишет газета РБК.

Как говорится в сообщении ПАО "РБК", его совет директоров рассмотрит вопросы, связанные с созданием НКР, 28 января. Новая структура будет "дочкой" медиахолдинга.

Новое агентство начнет работать после внесения Банком России соответствующих сведений в реестр кредитных рейтинговых агентств.

В состав совета директоров НКР войдут пять человек, в том числе два независимых директора с опытом работы на финансовых рынках и в системе госуправления, отмечает издание.

По закону, минимальный размер собственных средств (капитала) для кредитного рейтингового агентства устанавливается в размере 50 млн рублей. Методика определения собственных средств агентства устанавливается Банком России. При этом запрещается совмещать рейтинговую деятельность с иными видами деятельности, за исключением ряда случаев.

В настоящее время в реестр ЦБ входят два российских рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА". Банк России имеет право использовать рейтинги агентств, включенных в реестр, но не обязан это делать. Еще два агентства, работающие в России - "Рус-Рейтинг" и Национальное рейтинговое агентство (НРА) - в реестр ЦБ не входят.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов ранее заявлял, что рейтинги новых агентств в регуляторных целях будут принимать только через три года с начала функционирования.

Изначально в России использовались рейтинги "большой тройки" (трех международных агентств) - Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings. Однако после введения санкций против России и понижения этими агентствами суверенных рейтингов и рейтингов российских компаний власти задумались о создании собственной индустрии рейтинговых агентств.