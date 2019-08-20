АКРА осенью объявит о присвоении РФ суверенного рейтинга

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - РФ в ближайшее время получит новый суверенный рейтинг - от российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, АКРА планирует присвоить рейтинг России ориентировочно до конца сентября. Еще один собеседник "Интерфакса" знает, что сейчас эксперты АКРА обсуждают с чиновниками возникающие у них в процессе рейтинговой оценки вопросы, осенью рейтинг будет присвоен.

В АКРА "Интерфаксу" не стали комментировать сроки объявления первого суверенного рейтинга.

"На данный момент у нас есть валидированная и утвержденная методология. Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы расширить покрытие суверенных эмитентов кредитными рейтингами АКРА, и считаем это направление одним из приоритетных для агентства", - сказали "Интерфаксу" в АКРА, добавив, что "конкретные даты зависят от многих факторов".

Именно ситуация с суверенными рейтингами РФ несколько лет назад подтолкнула российские власти к созданию национального агентства. Чиновники обвиняли "большую тройку" в необъективности и политических мотивах снижения рейтингов России на фоне противостояния с западными странами и введения санкций. В июле 2015 года ЦБ объявил о создании АКРА, акционерами которого стали крупнейшие компании и банки - как государственные, так и частные.

Тогда же был принят закон о деятельности рейтинговых агентств. Он устанавливал переходный период, в течение которого участники рейтинговой индустрии должны были аккредитоваться в Банке России. Сейчас в реестр ЦБ входят только два российских рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА" (претенденты - агентство "Национальные кредитные рейтинги", созданное медиахолдингом РБК, и "Национальное рейтинговое агентство"). Банк России имеет право использовать их рейтинги в регуляторных целях.

Иностранные агентства "большой тройки" решили отозвать несколько сотен рейтингов по национальной шкале, ликвидировать (как Moody's) дочерние компании и продолжить работу в РФ в форме филиалов.

Суверенный рейтинг РФ по шкалам Standard & Poor's и Moody's сейчас находится на нижней ступени инвестиционного уровня (соответственно "BBB-" и "Baa3"), по шкале Fitch Ratings - на второй ступени ("ВВВ").