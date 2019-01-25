Суд арестовал осужденную за хищения экс-главу Внешпромбанка Маркус по новому делу о растрате

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус, ранее осужденную на 8,5 лет колонии за хищение более 113,5 млрд рублей у кредитной организации, по новому уголовному делу.

"Постановлением суда в отношении Маркус избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в Тверском суде в пятницу.

Согласно материалам суда, Маркус предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что экс-президент Внешпромбанка участвовала в хищении средств кредитной организации через предоставление заведомо невозвратных кредитов.

После ареста Маркус будет содержаться в одном из столичных СИЗО, куда ее перевели из колонии в Нижнем Новгороде, где она отбывала наказание по первому приговору.

В 2017 году Маркус была осуждена на 8,5 лет колонии общего режима за растрату и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму в 113 млрд 536 млн рублей. По тому дела экс-банкир признала вину в полном объеме.

Как установлено следствием и судом, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым не позднее мая 2009 года в Москве создали организованную группу. В нее они вовлекли вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков, без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск. В отношении других соучастников расследование продолжается

"Внешпромбанк" был лишен лицензии 21 января 2016 года.