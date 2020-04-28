Экс-замглавы Внешпромбанка получила шесть лет колонии за хищение 33 млрд рублей

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы бывшего заместителя президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову за хищение средств банка в размере свыше 33 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" во вторник в прокуратуре города.

В 2017 году Глушкова была приговорена к четырем годам лишения свободы по делу о хищении 113,5 млрд рублей банка, по этому же делу был вынесен приговор президенту ООО "Внешпромбанк" Ларисе Маркусе.

Суд путем частичного сложения наказаний назначил Глушаковой шесть лет колонии общего режима.

В суде было установлено, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег Внешпромбанка, прекратившего в 2016 году деятельность в связи с отзывом лицензии.

"В период с апреля 2009 года по декабрь 2015 года женщина совершила хищение денежных средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов физическим и фиктивным юридическим лицам на общую сумму более 33,6 млрд рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" на сумму более 33,6 млрд рублей.

В 2017 году Глушакова вместо с Маркус обвинялась в хищениях с помощью оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц. Маркус была приговорена к 8,5 годам колонии. Обе женщины в суде признали вину.