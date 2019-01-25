Завод "Электроцинк" во Владикавказе горел в октябре из-за поджога

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Комиссия, которая разбиралась в причинах октябрьского пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, пришла к выводу, что он был вызван преднамеренным поджогом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе завода.

"С самого начала поджог был основной версией причины пожара. Расследование эту версию подтвердило", - сказал сотрудник пресс-службы.

В комиссии по вопросам дальнейшей деятельности предприятия уточнили, что разбирательство будет продолжено. "Кто именно устроил поджог и по какой причине - еще будет выясняться", - сказал агентству представитель комиссии.

В свою очередь гендиректор ОАО "Электроцинк" Игорь Ходыко также подтвердил агентству предварительные выводы разбирательства о том, что пожар был кем-то устроен умышленно.

"Следствие пришло к выводу, что это был умышленный поджог. Предприятие придерживалось этой версии с самого начала, так как в цехе электролиза отсутствовали предметы, поддерживающие огонь, электрокабели, которые могли бы вызвать возгорание. К тому же, мы готовились к презентации, был наведен идеальный порядок", - сказал Ходыко.

Он подчеркнул, что завод будет продолжать сотрудничество со следствием и помогать следственному комитету в поиске злоумышленников.

Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе произошел 21 октября 2018 года. Огонь охватил 4,5 тыс. квадратных метров площадей предприятия. Во время тушения погиб пожарный, еще двое пострадали.

После пожара начались стихийные акции с требованием закрыть "Электроцинк", который, по мнению жителей, представляет опасность для их здоровья. К этому требованию присоединился глава Владикавказа Махарбек Хадарцев, который предложил перенести "Электроцинк" на Урал.

Позже парламент Северной Осетии единогласно принял обращение к федеральным властям с требованием закрыть завод.

В результате было принято решение, по которому производство на заводе "Электроцинк" во Владикавказе будет полностью прекращено, в начале 2019 года будет завершена работа по выгрузке оставшегося сырья, после этого начнется подготовка к консервации предприятия.

Завод "Электроцинк" входит в состав УГМК с конца 2003 года. Производственная мощность завода по выпуску товарного цинка составляла 110 тыс. тонн в год. "Электроцинк" и Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ), являются основными производителями цинка в структуре УГМК. В декабре 2018 года стало известно, что деятельность "Электроцинка" будет полностью прекращена.