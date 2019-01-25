В Балашихе возбудили дело после гибели двух рабочих из-за взрыва газовых баллонов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о гибели двух рабочих из-за взрыва баллонов в ремонтируемой квартире в подмосковной Балашихе, сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По результатам доследственной проверки по факту смерти двух мужчин в результате хлопка газового баллона в одной из квартир в Балашихе возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух человек)", - сказала Врадий в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что при осмотре места происшествия изъяты два газовых баллона, соскобы со стен, потолков, а также получены смывы с рук погибших.

"Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, а также планируется назначение химической и пожаротехнической экспертиз", - сказала Врадий.

По данным следствия, накануне вечером в квартире на 15-м этаже в многоквартирном доме в Балашихе во время ремонта с использованием газовых баллонов произошло два хлопка и возгорание. В результате двое рабочих получили смертельные травмы. Была повреждена стена дома и шахта лифта.