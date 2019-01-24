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СК сообщил о смерти двоих рабочих в результате пожара в Балашихе

Повреждена стена дома и шахта лифта

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Двое рабочих погибли в результате взрыва газовых баллонов и последующего возгорания в квартире дома в подмосковной Балашихе, подтвердила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух мужчин в результате хлопка газового баллона и возгорания, в одной из квартир в Балашихе", - сказала О.Врадий в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что по предварительным данным, вечером 24 января в квартире, расположенной на 15-ом этаже в многоквартирном жилом доме в Балашихе, во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошло два хлопка и возгорание.

"В результате смертельные травмы получили двое рабочих, проводивших ремонтные работы в указанной квартире. Также произошло повреждение стены дома и шахты лифта", - сказала О.Врадий.

По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили "Интерфаксу" о возгорании стройматериалов в квартире открытой планировки на 15 этаже в одном из домов в Балашихе на площади 30 кв.м. Пожар был оперативно потушен, из здания эвакуировано 30 человек, включая пятерых детей.

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Теги: Россия, Балашиха

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