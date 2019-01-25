В Кремле ответили на планы Навального следить за исполнением "майских указов"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают востребованными любые проявления общественного контроля за исполнением "майских указов" президента, но не обладают конкретной информацией о соответствующей инициативе оппозиционера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением, за ходом реализации задач, которые поставлены в "майских указах", поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением "майских указов" востребовано", - сказал он журналистам.

Так Песков ответил на вопрос, довольны ли в Кремле тем, что сторонники Навального будут, по сути, помогать следить за исполнением "майских указов".

"Но, о чем конкретно идет речь, мы не обладаем какой-то информацией", - добавил Песков.

Ранее Навальный объявил о создании проекта, который будет отслеживать соблюдение "майских указов" в части повышения зарплат бюджетников.