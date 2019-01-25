В Сочи снесут более 50 многоквартирных домов-самостроев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Сочи активизировали борьбу с самостроями на курорте и твердо намерены снести их.

"Самострои в Сочи - это самый наболевший вопрос. Мы сами инициировали снос незаконно возведенных домов", - заявил мэр Анатолий Пахомов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что более 20 лет на курорте существовала схема незаконного возведения домов.

"Ранее застройщик узаконивал самострои через суды. Сейчас из более 500 таких объектов только 61 узаконен судом", - сказал градоначальник.

По его словам, власти намерены активизировать снос незаконных построек.

"Мы ввязались в борьбу и нам надо победить. Я понимаю, что у нас есть обиженные покупатели, но они все знали. Все прекрасно понимали и сейчас пытаются "зацепиться за соломинку", - отметил Пахомов.

Он пояснил, что многоквартирные дома возводились на участках, оформляемых под индивидуальное жилое строительство.

"Сейчас мы имеем 54 дома, которые будут снесены по решению суда. За то, что застройщики не сносят самострои, будут ежедневно платить в бюджет по 10 тыс. рублей. Это мотивация застройщикам, чтобы быстрее сносили, а если нет - служба судебных пристав будет описывать их имущество", - сказал мэр.

"Все самострои будут снесены", - резюмировал Пахомов.

В свою очередь вице-мэр Сочи Константин Михайльков сказал, что фактов самовольного строительства в 2018 году не зарегистрировано.

"С 2009 года незаконно было возведено более 500 объектов. Дела по ним находятся в суде и у судебных приставов. С начала прошлого года и по настоящее время фактов незаконно возведенных объектов в Сочи не зарегистрировано", - отметил вице-мэр.