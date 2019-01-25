Капитаны судов, загоревшихся в Черном море, выжили

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Капитаны судов под флагом Танзании, загоревшихся в Черном море, выжили, сообщили "Интерфаксу" в "Росморречфлоте".

"Капитаны судов "Кэнди" и "Маэстро" и другой руководящий состав выжили", - сказали в ведомстве.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что с выжившим командованием судов уже работают сотрудники правоохранительных органов.

"Правоохранительные органы опрашивают капитанов. Им предстоит выяснить, какие конкретно операции и с какой целью совершались на этих судах перед пожаром", - сказал источник.