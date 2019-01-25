Главные новости
В РоссииПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаВ РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ РоссииДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке
В России

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена

Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живыми

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена
Фото: ТАСС, Алексей Павлишак

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Надежды найти живых моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море, уже нет, поисковая операция прекращена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Поисковая операция, которая продолжалась с 21 по 25 января, завершена в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-то живыми", - сказал собеседник агентства.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

В РоссииКапитаны судов, загоревшихся в Черном море, выжилиЧитать подробнее

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Черное море, Росморречфлот

Новости по теме

В России
Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена
Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живымиПодробнее
 Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подрядРеальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
По прогнозу правительства, они должны были вырасти на 3,4%Подробнее
 В России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников
Автор законопроекта сенатор Людмила Бокова заявила, что это повысит безопасность граждан и поможет бороться с кражами Подробнее
 Девятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке
Никто не пострадалПодробнее
Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей
По данным ВЦИОМ, в России стали придавать больше значения поиску связей с работодателями еще во время учебыПодробнее
 В Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обморокахВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках
Власти обещают адресную помощь детям, не обеспеченным питаниемПодробнее
 Иван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растетИван Павлов: количество расследуемых в России "шпионских" дел растет
Руководитель объединения "Команда 29", известного участием в уголовных делах о госизмене и шпионаже, рассказал об особенностях таких дел с точки зрения защитыПодробнее
 Владимир Путин выразил поддержку Николасу МадуроВладимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро
Российский президент констатировал, что кризис в Венесуэле спровоцирован извне и попирает нормы международного праваПодробнее
 Greenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под НаходкойGreenpeace предупредил об угрозе гибели белух и косаток в "китовой тюрьме" под Находкой
У части млекопитающих изменилось состояние кожных покровов и появились "странные темные точки"Подробнее
 Спикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньгиСпикер Новгородской думы объяснила, почему родившим после 30 женщинам не нужны деньги
Ранее местный парламент принял закон о материальной помощи для молодых матерейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 января6 фото
24 января
Фотохроника 24 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Массовые беспорядки в Венесуэле9 фото
24 января
Массовые беспорядки в Венесуэле
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаВ РоссииВ России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ РоссииДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеВ РоссииКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейВ миреУкраина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостностьВ РоссииВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках

В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске

Фотохроника 25 января

Фотохроника 25 января5 фото

Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

Более 500 человек эвакуированы с вокзала Франкфурта-на-Майне

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаСпасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живыми Подробнее

Капитаны судов, загоревшихся в Черном море, выжили

Госдеп США рекомендовал американским гражданам уезжать из Венесуэлы

"Зеленая книга": чёрный, белый, золотой

"Зеленая книга": чёрный, белый, золотойВ российский прокат выходит один из главных претендентов на "Оскара" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');