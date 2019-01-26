Запуск в космос мышей в рамках эксперимента "Бион-2" оказался под угрозой переноса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" отстает в разработке конструкторской документации для второго космического аппарата "Бион-М", на котором в космос планируется отправить мышей для изучения влияния на биологический организм радиации и других опасных факторов дальнего космоса, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В 2018 году не были заключены необходимые договоры на создание аппаратуры для "Биона-М" со смежными предприятиями, что привело к большому отставанию в выпуске конструкторской документации", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что эта проблема должна быть решена в текущем году. После заключения необходимых контрактов будет завершена разработка документации, после чего РКЦ "Прогресс" приступит к созданию самого аппарата.

В конце декабря 2018 года заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев сообщил журналистам, что запуск космического аппарата в рамках эксперимента "Бион-2" пока назначен на 2022 год, но в связи с тем, что в проект включается Франция, полет, скорее всего, состоится в 2023 году.

"Будем надеяться, что в 2022-2023 году "Бион-2" полетит, высота полета составит 800 км. Биологические объекты будут впервые на такой высоте, не считая полетов американцев на Луну. Мы попытаемся понять, что дает увеличение на порядок дозовой радиационной нагрузки на организм животных", - сказал Сычев 29 декабря.

Он сообщил, что помимо Франции, к проекту "Бион-2" хотят присоединиться еще ряд стран: всего ИМБП получил около 50 заявок, связанных в основном с послеполетным исследованием животных.

"В исследованиях хотят участвовать американцы, немцы, есть предложения от китайских и малайских коллег", - сообщил замдиректора ИМБП.

Кроме того, российские ученые хотят отправить мышей в полет вокруг Луны на создаваемом многоразовом космическом корабле, который в настоящее время называется "Федерация".