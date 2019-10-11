Российский космонавт заявил, что к звездам полетят генно-модифицированные люди

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Развитие биоинженерных технологий, которые позволят создать модифицированную версию человека, может внести большой вклад в исследование дальнего космоса, считает командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Главная опасность для человека (в космическом пространстве - ИФ) - радиационная. Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди", - сказал Кононенко на "круглом столе" в МГТУ имени Баумана.

По словам космонавта, задача создания человека, способного переносить радиацию при минимальных средствах защиты, является перспективной для изучения дальнего космоса в будущем. "Мне кажется, что будут выращиваться искусственно поколения таких людей, которые будут уже более устойчивы к жесткой радиации. Конечно, сделать что-то живое полностью устойчивым к такой радиации будет тяжело", - добавил Кононенко.

На Земле человек получает дозу ионизирующего излучения постоянно, фоновое облучение в год составляет порядка 1 мЗв (1000 мкЗв). Между тем уровень космической радиации значительно выше. При этом в настоящее время нет легких материалов, пригодных для использования в космосе, которые в состоянии уберечь исследователей от радиации, особенно в условиях солнечных вспышек.

"Даже если говорить о месячном пребывании космонавта на орбите Луны, то нужно иметь в виду, что ряд вопросов, например, присутствие радиации, не решен. Эту задачу надо решать, подходов к ней не сказать, чтобы много. Мы не сильно продвинулись по отношению к тем экспедициям, которые были когда-то", - отмечал в марте 2018 года гендиректор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт "Роскосмоса") Олег Горшков.

Космические эксперименты на мышах

Изучение влияния различных факторов дальнего космоса на человека собираются провести в ходе экспериментов "Бион-2" и "Возврат", в ходе которых в космос запустят мышей на возвращаемых аппаратах.

Заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев ранее сообщил журналистам, что запуск космического аппарата в рамках эксперимента "Бион-2" пока назначен на 2022 год, но в связи с тем, что в проект включается Франция, полет, скорее всего, состоится в 2023 году.

По словам Сычева, высота полета составит 800 км. "Биологические объекты будут впервые на такой высоте, не считая полетов американцев на Луну. Мы попытаемся понять, что дает увеличение на порядок дозовой радиационной нагрузки на организм животных", - сказал ученый в декабре 2018 года.

Однако в январе 2019 года источники сообщили, что Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" отстает в разработке конструкторской документации для второго космического аппарата "Бион-М", на котором в космос планируется отправить мышей.