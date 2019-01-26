В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Газовый котел взорвался в кафе под Саратовом, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" тем временем подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет. Среди пострадавших - двое в тяжелом состоянии, а также трое детей в состоянии средней тяжести. У остальных легкие травмы.