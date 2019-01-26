В России

В результате взрыва в кафе под Саратовом шесть человек получили тяжелые травмы

Есть обновление от 19:42

Еще 22 человека были отправлены домой после осмотра в больнице

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Состояние шестерых пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом оценивается как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой, кроме того шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу", - сказали в ведомстве.

В то же время, зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 14 человек госпитализированы после взрыва газового баллона в кафе поселка Лысые Горы.

"По состоянию на данный момент, время которое сейчас идет, в центральную районную больницу поселка Лысые Горы Саратовской области госпитализированы 14 пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе "Рандеву", - сказал Бусаргин "Интерфаксу".

"В числе пострадавших шесть человек находятся в тяжелом состоянии - это взрослые. Среди госпитализированных двое детей, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В данный момент решается вопрос о перевозке шести тяжелых пострадавших в клиники областного центра", - сообщил он.

Как сообщалось, информация о возгорании в кафе "Рандеву" поступила в 16:56. В помещении произошел взрыв газового баллона. Начался пожар на площади 55 кв.м. (5 кв.м. в подсобном помещении, 50 кв.м. в основном зале). В момент взрыва в кафе находились 35 человек, в том числе трое детей. Погибших нет, пострадавшие госпитализированы в Лысогорскую районную больницу.

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Теги: Саратовская область

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