Ангар на территории завода загорелся в Екатеринбурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ангар на территории завода горит в Екатеринбурге на площади 1000 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

"Свердловская область, Екатеринбург сообщают о пожаре в отдельно стоящем здании склада (ангар) на территории завода металлоконструкций по улице Альпинистов",- сказали в ведомстве.

По данным МЧС, на момент возникновения пожара людей в здании не было, пострадавших нет, добавили там. На месте развернут штаб пожаротушения, в настоящий момент пожар локализован. В тушении задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава. Работает пять звеньев газодымозащитной службы.

"Предварительная площадь пожара 1000 кв.м", - добавили в МЧС РФ.