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Ликвидировано открытое горение ангара на территории завода в Екатеринбурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение ангара на территории завода металлоконструкций в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области в воскресенье.

"Площадь пожара составила 1500 кв. м. На момент возникновения пожара людей в здании не было. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на складе находились бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование.

"Большая горючая загрузка склада способствовала распространению огня и сильному задымлению, что осложняло поиск очага пожара и его тушение", - отмечается в пресс-релизе.

На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. В ликвидации возгорания были задействованы 26 единиц пожарно-спасательной техники и около 90 человек, а также работали пять звеньев газодымозащитной службы.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 1000 кв. м.

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Теги: Екатеринбург

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