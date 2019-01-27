Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километров

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) в воскресенье утром произошёл выброс столба пепла на высоту до 4,5 км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона со ссылкой на группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 284 километра в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, что может угрожать низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча - 3283 м, высшая точка активной части - 2800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тысяч лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тысяч человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.